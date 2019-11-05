По мировым стандартам: в Екатеринбурге УГМК открыл новый современный роддом

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Планируется, что ежегодно здесь будет появляться на свет до полутора тысяч детей. Для пациенток работают женские консультации, лаборатория ЭКО, а также другие отделения. Также во второй очереди «УГМК-Здоровье» расположился детский стационар для проведения операций по разным направлениям. В частности, это общие хирургические вмешательства, ЛОР-операции, детская урология и травматология.

Также тут есть отделение для реабилитации больных и восстановительного лечения. Площадь центра стала в три раза больше после открытия нового корпуса.

Все мы, многие, кого я здесь вижу, занимаются улучшением качества жизни. Мы реализуем национальные проекты, которые поставил нам задачу президент реализовать. Это и «Здоровье» в том числе. Введение этого центра, безусловно, самым лучшим образом скажется на предоставлении медицинских услуг, сказал Евгений Куйвашев.

Он и спикер заксобрания Людмила Бабушкина отметили профессионализм сотрудников. Подготовка специалистов осуществляется совместно с Уральским государственным медицинским университетом. Клиника представляет собой базу для шести кафедр ВУЗа. Новый корпус позволил создать 700 рабочих мест и около 150 — это врачи.