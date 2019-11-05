Поджегший друга житель Серова приговорен к восьми годам колонии
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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26-летний житель поселка Восточный под Серовом приговорен к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима за поджог товарища при помощи легковоспламеняющейся жидкости, сообщает прокуратура Свердловской области.
В феврале этого года двое мужчин распивали спиртные напитки, в последствии между ними произошел конфликт. Подсудимый, действуя умышленно и на почве личной неприязни, принес в дом легковоспламеняющуюся жидкость, облил потерпевшего и поджег его.
Мужчина получил термические ожоги 75% тела, он был госпитализирован, однако скончался в медучреждении из-за ожогового шока тяжелой степени.
Подсудимый в содеянном не признался. Однако предоставленных гособвинителем доказательств хватило для вынесения приговора.
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