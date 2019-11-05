«Тольяттиазот» опроверг инфовбросы СМИ

Но в ряде средств массовой информации ситуация вокруг предприятия преподносится в другом свете. Так, периодически появляются слухи о том, что предприятие не проверяют, не контролируют уровень безопасности производства и не следят за состоянием оборудования. Ситуацию с этими информационными вбросами прокомментировала пресс-служба ТОАЗа, сообщило издание kp.ru.

По большей части в этих слухах речь идет о том, что деятельность предприятия не проверяют, а большое число имеющихся нарушений оставляют без внимания. На самом деле за последние семь лет Роспотребнадзор проверил предприятие 95 раз. На предприятии за это время нашли 1627 нарушений, из них 1553 нарушения устранили в кратчайшие сроки.

К тому же промышленную безопасность предприятия ежегодно оценивают эксперты. Еще один слух был связан с новым карбамидным реактором, для которого якобы не подготовили документы. Оказалось, что реактор пока находится на опытно-промышленной стадии эксплуатации, по итогам которой должны быть оформлены документы, а не ранее.

Другие слухи обвиняют предприятие в плохом состоянии оборудования. Так, речь заходила о скверном состоянии основного аммиакопровода, который на деле эксплуатируется в обычном формате. Это подтверждают и соответствующие документы по результатам экспертизы. В целом деятельность предприятия сопровождается модернизацией инфраструктуры и оборудования. В нынешнем году провели модернизацию здания и территории второго агрегата аммиака. Выделенные на модернизацию производственной базы предприятия 33 млрд рублей помогли ему войти в сотню лучших предприятий России в плане организации производительности труда.