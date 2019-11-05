Уральская энергетическая стройкомпания погасила долг по зарплате перед 640 работникам
Сегодня, 20:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге АО «Уральская энергетическая строительная компания» не выплатила зарплату за сентябрь 640 сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Во время проверки требований трудового законодательства прокуратура выявила, что акционерное общество задолжало более 41,8 млн рублей. При этом заработную плату не получили 640 работников.
В отношении компании было возбуждено административное дело, в адрес гендиректора внесено представление об устранении выявленных нарушений. После этого долг по зарплате был погашен в полном объеме.
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