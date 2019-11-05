Уральская энергетическая стройкомпания погасила долг по зарплате перед 640 работникам

Во время проверки требований трудового законодательства прокуратура выявила, что акционерное общество задолжало более 41,8 млн рублей. При этом заработную плату не получили 640 работников.

В отношении компании было возбуждено административное дело, в адрес гендиректора внесено представление об устранении выявленных нарушений. После этого долг по зарплате был погашен в полном объеме.