В Екатеринбурге продается недостроенная гостиница

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На сайте «Авито» размещено объявление о продаже недостроенной гостиницы «Дели», которую мэрия планирует снести к 2022 году.
Сюжеты: Екатеринбург
Она расположена около цирка. Здание имеет площадь 25 тысяч квадратных метров и за него назначена цена в 700 миллионов рублей. Продавец отмечает, что у него имеется готовый проект по реконструкции помещения.
Мэрия Екатеринбурга планирует снести недострой к 2023 году. Вследствие определенных обстоятельств на данный момент здание гостиницы находится в собственности ТДЦ «Мегаполис».
Ранее планировалось открыть в нем торговый центр, но строительство было приостановлено. Также площадка рассматривалась в качестве места для строительства храма Святой Екатерины, но по результатам проведения опроса среди жителей города была выбрана другая территория.
Кроме того, в следующем году мэрия планировала изъять участок у собственника.
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