В Екатеринбурге продается недостроенная гостиница

Она расположена около цирка. Здание имеет площадь 25 тысяч квадратных метров и за него назначена цена в 700 миллионов рублей. Продавец отмечает, что у него имеется готовый проект по реконструкции помещения.

Мэрия Екатеринбурга планирует снести недострой к 2023 году. Вследствие определенных обстоятельств на данный момент здание гостиницы находится в собственности ТДЦ «Мегаполис».

Ранее планировалось открыть в нем торговый центр, но строительство было приостановлено. Также площадка рассматривалась в качестве места для строительства храма Святой Екатерины, но по результатам проведения опроса среди жителей города была выбрана другая территория.