В Нижнем Тагиле автомобилистка заплатит 500 тысяч рублей за наезд на ребенка

6 сентября 2018 года водитель «ВАЗ-21074» совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка в результате ДТП была госпитализирована с переломом шейки бедра, костей таза, ЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибами внутренних органов. Ребенок вынужден был длительное время проходить лечение.

Автомобилистка после ДТП отказалась проходить медосвидетельствование, при этом у нее имелись выраженные признаки алкогольного опьянения.