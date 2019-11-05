В Нижнем Тагиле автомобилистка заплатит 500 тысяч рублей за наезд на ребенка
Сегодня, 11:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Автомобилистка в Нижнем Тагиле по решению суда заплатит 500 тысяч рублей 14-летней школьнице, получивший травму в результате ДТП, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 сентября 2018 года водитель «ВАЗ-21074» совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка в результате ДТП была госпитализирована с переломом шейки бедра, костей таза, ЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибами внутренних органов. Ребенок вынужден был длительное время проходить лечение.
Автомобилистка после ДТП отказалась проходить медосвидетельствование, при этом у нее имелись выраженные признаки алкогольного опьянения.
Прокуратура в защиту интересов несовершеннолетнего обратилась в суд с иском о взыскании с водителя автомобиля компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Исковые требования были удовлетворены. Женщина обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако оно оставлено без изменений.
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