В Нижнем Тагиле проходят мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В 2019 году было зафиксировано 708 пожаров. Об это рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горнозаводского городского округа Даниил Афанасьев. Большая часть пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем, остальные возникли из-за неисправного оборудования и из-за умышленных поджогов. По словам Афанасьева, на территории города в этом году не было зафиксировано природных пожаров.

Во время профилактических мероприятий 74 га леса было очищено от сухостоя, создано 40 километров минерализованных полос, проведено более полутора тысяч патрулирований. Кроме того, специалисты проводили лекции, беседы и информационные встречи.