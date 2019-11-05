В Нижнем Тагиле проходят мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
В мэрии Нижнего Тагила прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Специалисты сообщили о том, что в городе проходят профилактические мероприятия по предотвращению пожаров и безопасности на водных объектах, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В 2019 году было зафиксировано 708 пожаров. Об это рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горнозаводского городского округа Даниил Афанасьев. Большая часть пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем, остальные возникли из-за неисправного оборудования и из-за умышленных поджогов. По словам Афанасьева, на территории города в этом году не было зафиксировано природных пожаров.
Во время профилактических мероприятий 74 га леса было очищено от сухостоя, создано 40 километров минерализованных полос, проведено более полутора тысяч патрулирований. Кроме того, специалисты проводили лекции, беседы и информационные встречи.
Директор Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Коперкин сообщил, что в городе начались мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водных объектах. В частности на водоемах установлены 19 аншлагов, проведено несколько рейдов. Планируется, что специалисты центра проведут учебу по спасению утопающих, а также уроки безопасности в образовательных учреждениях.