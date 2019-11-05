В Первоуральске рядом с детсадом незаконно продавали водку и «фунфырики»

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли ящик водки, а также ящик с «фунфыриками» с этиловым спиртом. Также в магазине был обнаружен игровой терминал.

Расстояние от магазина до детского сада составляет не более 35 метров. В связи с этим подготовлено обращение в прокуратуру. Напомним, согласно законодательству, расстояние от точки, осуществляющей продажу алкоголя, до образовательного учреждения должно быть не менее 200 метров.