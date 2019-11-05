В Первоуральске рядом с детсадом незаконно продавали водку и «фунфырики»
Сегодня, 10:10ОбществоФото: «Вечерние ведомости»
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Общественники в Первоуральске пресекли незаконную торговлю алкоголем близ детского сада, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на координатора партпроекта «Народный контроль» ЕР по Свердловской области Дмитрия Чукреева.
Торговая точка находилась на первом этаже жилого дома на улице Ленина.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли ящик водки, а также ящик с «фунфыриками» с этиловым спиртом. Также в магазине был обнаружен игровой терминал.
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Расстояние от магазина до детского сада составляет не более 35 метров. В связи с этим подготовлено обращение в прокуратуру. Напомним, согласно законодательству, расстояние от точки, осуществляющей продажу алкоголя, до образовательного учреждения должно быть не менее 200 метров.
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