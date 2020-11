Адвокат раскрыл подробности дела обвиняемого в убийстве 8-летнего тагильчанина

Адвокат мужчины, подстрелившего 8-летнего мальчика под Нижним Тагилом, рассказал подробности дела, сообщает Е1.

5 ноября в областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве ребенка из хулиганских побуждений. По словам адвоката Виталия Варехина, присутствует видеозапись, на которой видно, как три человека по очереди совершают выстрелы: двое мужчин и 14-летний мальчик. Как стало известно в ходе исследования, в момент выстрела взрослых, ружье упирается в плечо, поэтому направление выстрела идет сверху вниз и пуля отправляется в землю. А поскольку для мальчика ружье было тяжеловато и он стрелял с колена, то и траектория у него получилась настильная, вперед и чуть вверх. Это и привело к несчастному случаю,отметил адвокат. Как рассказал Виталий Варехин, также имеется заключение уральского университета, в котором указано, что действия его подзащитного не имеют связи со смертью мальчика. По мнению адвоката, квалификация умышленное убийство возникла в связи с сильным общественным резонансом вокруг дела. Варехин допускает, что следствие осознано скрывало некоторые факты, чем оказывало поддержку пиар-компании против мужчины. То, что стрелял мальчик, было установлено экспертизой еще в ходе следствия. С нас сразу взяли подписку о неразглашении. Поэтому создался определенный перегиб в освещении этого дела,подчеркнул адвокат. Пострадавшие, вместе с родственниками, напротив требуют для Борисова самого сурового наказания. По их мнению, мужчина знал о детях, играющих в той стороне, и специально дал ружье 14-летнему мальчику. Помимо этого, пострадавшие указывают на факт того, что от Борисова пахло алкоголем, и в первые часы после инцидента он предпринял попытку скрыться. Позицию пострадавших можно понять, тем более что 14-летний мальчик — это двоюродный брат убитого 7-летнего Егора. Это очень тяжело психологически. Но Борисов не говорил ему: «Стреляй в него». Ребят никто не видел из-за листвы. Это был несчастный случай,прокомментировал ситуацию адвокат. Напомним, 4 августа 2019 года в поселке под Нижним Тагилом Борисов вместе с компанией друзей стрелял по баночкам из пневматического оружия. Одна пуля попала в голову семилетнего Егора. Мальчик пробыл несколько месяцев в коме и в результате скончался, не приходя в сознание. Адвокат обвиняемого в смерти 8-летнего тагильчанина заявил о его невиновности

