Адвокат раскрыл подробности дела обвиняемого в убийстве 8-летнего тагильчанина

5 ноября в областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве ребенка из хулиганских побуждений. По словам адвоката Виталия Варехина, присутствует видеозапись, на которой видно, как три человека по очереди совершают выстрелы: двое мужчин и 14-летний мальчик. Как стало известно в ходе исследования, в момент выстрела взрослых, ружье упирается в плечо, поэтому направление выстрела идет сверху вниз и пуля отправляется в землю.