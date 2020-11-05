Дегтярев привел в чувства хабаровских депутатов

Раньше функции председателя городской думы Хабаровска и главы местной партии ЛДПР выполнял Михаил Сидоров. Но, по мнению Дегтярева, такое совмещение вызывает чрезвычайную нагрузку, которая влияет на качество работы. Поэтому глава Хабаровского края распорядился разделить полномочия и избрать нового лидера фракции. По результатам голосования на эту должность был назначен Павел Тупченко, за которого проголосовали восемнадцать депутатов из двадцати семи.