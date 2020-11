Дегтярев привел в чувства хабаровских депутатов

В политической системе Хабаровского края произошли изменения - Дегтярев инициировал разделение полномочий главы фракции ЛДПР и председателя городской думы.

Издание VostokMedia.com сообщает, что основной задачей новой компанды хабаровских политиков является “перезагрузка” системы в целом, в том числе эффективное разрешение конфликтных ситуаций и очагов напряжения внутри муниципальных властей. Раньше функции председателя городской думы Хабаровска и главы местной партии ЛДПР выполнял Михаил Сидоров. Но, по мнению Дегтярева, такое совмещение вызывает чрезвычайную нагрузку, которая влияет на качество работы. Поэтому глава Хабаровского края распорядился разделить полномочия и избрать нового лидера фракции. По результатам голосования на эту должность был назначен Павел Тупченко, за которого проголосовали восемнадцать депутатов из двадцати семи. Глава региона поздравил нового главу с назначением и подчеркнул, что политическую систему края ждет еще ряд изменений. Он отметил, что хабаровское отделение фракции продолжит поиск новых лиц на руководящие должности, а также выстраивать открытые конструктивные взаимодействия между всеми ветвями власти. «Мы работаем единой командой в интересах жителей Хабаровского края. Депутатам городской думы есть одно пожелание: быть более открытыми перед избирателями, чтобы они видели результаты депутатской работы, могли напрямую решать возникающие вопросы», - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора края. Отмечается, что летом текущего года некоторые депутаты пытались сместить действующего спикера. На фоне этой конфликтной ситуации разделение полномочий стало эффективным решением, которое предотвратило ее развитие и в перспективе сделает работу городской думы эффективнее.

