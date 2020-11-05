Евгений Куйвашев опустился на шесть строчек в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Евгений Куйвашев опустился на шесть строчек в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Сегодня, 13:43ОбществоPhoto: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опустился на 37 место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, данные опубликованы на сайте АПЭК.

По данным исследований за октябрь 2020 года он опустился на шесть строчек. Ранее Куйвашев находился на 31 месте.

В докладе агентства обозначено, что позиции губернатор теряет на фоне «получивших негативный резонанс высказываний вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова и главы Екатеринбурга Александра Высокинского» по поводу противодействия COVID-19.

Тем не менее, Куйвашева отнесли с категории глав регионов, которые оказывают сильное влияние на происходящие процессы. Исследования проводились на основе закрытых опросов экспертов, в их число вошли 27 политологов, политтехнологов, журналистов и медиаэкспертов.

Напомним, по данным за июнь 2020 года Куйвашев занял восьмое место в медиарейтинге российских губернаторов.

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