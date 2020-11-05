Евгений Куйвашев опустился на шесть строчек в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Тем не менее, Куйвашева отнесли с категории глав регионов, которые оказывают сильное влияние на происходящие процессы. Исследования проводились на основе закрытых опросов экспертов, в их число вошли 27 политологов, политтехнологов, журналистов и медиаэкспертов.