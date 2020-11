Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о своем решении по поводу дистанционного обучения после каникул, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Куйвашев сообщает, что с понедельника на дистанционном обучении будут находиться только ученики с шестого по 11 класс. Школьники с первого по пятый классы продолжат учиться в очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространения новой коронавирусной инфекции,пишет губернатор. Также он сообщает, что указ об этом будет подготовлен в ближайшее время. Напомним, жители Екатеринбурга в Instagram организовали флэшмоб против дистанционного обучения школьников. Родители школьников из Екатеринбурга организовали флэшмоб против дистанта

