Стало известно как на Урале маскируются «черные кредиторы»

Сообщается, что за девять месяцев текущего года в регионе выявлено 10 подобных организаций. Они не имели разрешения Банка России на ведение деятельности. О выявленных случаях информация была передана правоохранителям.
Нелегальные организаций, выдающих займы, маскируется по ломбарды и МФО. Они обманывают клиентов видимостью скромных условий. Несмотря на это, платежный график составляется таким образом, что долг невозможно погасить, в то время как с у легальный потребительских займов есть максимальное значение возможного процента и существует возможность реструктуризации задолженности, пишет пресс-служба.
«Ломбарды», выдающие денежные средства под залог, не давали обратившимся гражданам никаких документов о приеме вещей. Таким образом, заложенная собственность могла в любой момент быть реализована.
По УрФО за девять месяцов 2020 года выявлено 37 «черных кредиторов», а по стране — 593.
Напомним, на сентябрь 2020 года в Свердловской области действовали 30 МФО, одна из них принадлежит государству. За год закрылась десятая часть подобных организаций.