Стало известно как на Урале маскируются «черные кредиторы»

Нелегальные организаций, выдающих займы, маскируется по ломбарды и МФО. Они обманывают клиентов видимостью скромных условий. Несмотря на это, платежный график составляется таким образом, что долг невозможно погасить, в то время как с у легальный потребительских займов есть максимальное значение возможного процента и существует возможность реструктуризации задолженности, пишет пресс-служба.