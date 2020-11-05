МВД возьмет под контроль съезд Всероссийского общества глухих

Такое повышенное внимание к ситуации с управлением ВОГ обусловлено серией скандалов и уголовных расследований, происходивших в последние годы. Напомним, против главы ВОГ, бывшего борца Валерия Рухледева, в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения 320 млн рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих. Но в течение всего этого времени он пытается сохранять контроль над обществом и, даже пребывая под стражей, воздействует на решения руководителей региональных подразделений ВОГ.