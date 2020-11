МВД возьмет под контроль съезд Всероссийского общества глухих

Съезд Всероссийского общества глухих (ВОГ) будет проходить 12–14 ноября текущего года в Московской области. Участники изберут нового главу организации и внесут изменения в состав Пленума.

Ход мероприятия и новые назначения в руководстве одной из самых старых российских общественных организаций, защищающих интересы большого числа российских инвалидов по слуху, проконтролирует администрация президента России, сообщают «Новые известия». Такое повышенное внимание к ситуации с управлением ВОГ обусловлено серией скандалов и уголовных расследований, происходивших в последние годы. Напомним, против главы ВОГ, бывшего борца Валерия Рухледева, в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения 320 млн рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих. Но в течение всего этого времени он пытается сохранять контроль над обществом и, даже пребывая под стражей, воздействует на решения руководителей региональных подразделений ВОГ. Большое число обращений членов Всероссийского общества глухих через различные издания и письма чиновникам высокого ранга достигли цели. В президентской администрации эта ситуация была взята под особый контроль. Также на съезде будут присутствовать сотрудники МВД, которые обеспечат реализацию судебного решения, в соответствии с которым, по ходатайству следствия, бывшему президенту ВОГ Валерию Рухледеву запрещается участвовать в управлении организацией.

