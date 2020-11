На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

Свердловский суд рассмотрит дело мужчины, подозревающегося покушении на сбыт наркотических средства в крупном размере, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Межрайонная прокуратура Сысерти направила в суд материалы дела в отношении мужчины, которму вменяют покушение на сбыт более одного килограмма мефедрона через интернет. Следствием установлено, что мае 2020 года неизвестный через интернет-переписку связался с обвиняемым и привлек его к наркокурьерской деятельности. Подозреваемый забирал из тайников крупные партии накротиков, расфасовывал их на съемных квартирах, а затем развозил с и делал «закладки». Средства продавались через интернет-сайт, а покупателю сообщалось место тайника с наркотиками. 6 июля 2020 года организатор приобрел мефедрон, общей массой свыше одного килограмма. Обвиняемый прибыл для его извлечения, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему грозит наказание за нарушение закона по части 3 статьи 30, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети „Интернет“, в составе организованной преступной группы, в крупном и особокрупном размерах»). Напомним, в аэропорту Екатеринбурга задержали мужчину, который пытался провезти более двух граммов марихуаны в пачке сигарет. Полицейскими было установлено, что свердловчанин собирался отправиться отдыхать в Сочи, поэтому взял с собой наркотики, которые приобрел для личного употребления в интернете. Поехал отдыхать в Сочи. В Кольцово задержали мужчину с наркотиками в сигаретной пачке

