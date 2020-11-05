На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

Следствием установлено, что мае 2020 года неизвестный через интернет-переписку связался с обвиняемым и привлек его к наркокурьерской деятельности. Подозреваемый забирал из тайников крупные партии накротиков, расфасовывал их на съемных квартирах, а затем развозил с и делал «закладки». Средства продавались через интернет-сайт, а покупателю сообщалось место тайника с наркотиками.