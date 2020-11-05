На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

Межрайонная прокуратура Сысерти направила в суд материалы дела в отношении мужчины, которму вменяют покушение на сбыт более одного килограмма мефедрона через интернет.
Следствием установлено, что мае 2020 года неизвестный через интернет-переписку связался с обвиняемым и привлек его к наркокурьерской деятельности. Подозреваемый забирал из тайников крупные партии накротиков, расфасовывал их на съемных квартирах, а затем развозил с и делал «закладки». Средства продавались через интернет-сайт, а покупателю сообщалось место тайника с наркотиками.
6 июля 2020 года организатор приобрел мефедрон, общей массой свыше одного килограмма. Обвиняемый прибыл для его извлечения, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Ему грозит наказание за нарушение закона по части 3 статьи 30, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети „Интернет“, в составе организованной преступной группы, в крупном и особокрупном размерах»).
Напомним, в аэропорту Екатеринбурга задержали мужчину, который пытался провезти более двух граммов марихуаны в пачке сигарет. Полицейскими было установлено, что свердловчанин собирался отправиться отдыхать в Сочи, поэтому взял с собой наркотики, которые приобрел для личного употребления в интернете.