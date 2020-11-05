На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

На Урале будут судить мужчину за покушение на сбыт более килограмма наркотиков

Сегодня, 18:30ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловский суд рассмотрит дело мужчины, подозревающегося покушении на сбыт наркотических средства в крупном размере, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Межрайонная прокуратура Сысерти направила в суд материалы дела в отношении мужчины, которму вменяют покушение на сбыт более одного килограмма мефедрона через интернет.

Следствием установлено, что мае 2020 года неизвестный через интернет-переписку связался с обвиняемым и привлек его к наркокурьерской деятельности. Подозреваемый забирал из тайников крупные партии накротиков, расфасовывал их на съемных квартирах, а затем развозил с и делал «закладки». Средства продавались через интернет-сайт, а покупателю сообщалось место тайника с наркотиками.

6 июля 2020 года организатор приобрел мефедрон, общей массой свыше одного килограмма. Обвиняемый прибыл для его извлечения, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ему грозит наказание за нарушение закона по части 3 статьи 30, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети „Интернет“, в составе организованной преступной группы, в крупном и особокрупном размерах»).

Напомним, в аэропорту Екатеринбурга задержали мужчину, который пытался провезти более двух граммов марихуаны в пачке сигарет. Полицейскими было установлено, что свердловчанин собирался отправиться отдыхать в Сочи, поэтому взял с собой наркотики, которые приобрел для личного употребления в интернете.

Related news:
Свердловская областьнаркотикисуд
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы