На Урале родители обвиняют 13-летнего подростка в убийстве малолетней дочери

Два месяца говорил, что ожидает результатов экспертизы следов под ногтями, а затем заявил, что забыл её заказать. Мы все в шоке. Опрашивал только тех свидетелей, которые не видели события, а остальные до сих пор говорят, что им никто не звонил, говорит тетя погибшей.