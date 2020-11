На Урале родители обвиняют 13-летнего подростка в убийстве малолетней дочери

Жительнице Каменска-Уральского отказали в возбуждению уголовного дела в связи с утоплением её несовершеннолетней дочери, пишет E1.

Трагедия случилась в июле на одном из затопленных песчаных карьеров под Каменском-Уральским. Как утверждают очевидцы, крепкий 13-летний молодой человек, выпивший алкоголя и энергетиков, схватил за шею 16-летню девушку и утащил на глубину. Отмечается, что девочка была худенькой, невысокой, её рост составлял около 134 сантиметров, и она не умела плавать. Пока парень тащил девушку дальше в воду, его нога попала в яму и он начал тонуть. Пытаясь спастись, он ударил тонущую несовершеннолетнюю ногой, пока она пыталась за него схватиться. После того, как у него получилось выбраться на берег, он никому ничего не рассказал. Мать погибшей узнала о случившемся от младшего брата, который был среди свидетелей произошедшего. Позже с ней начали связываться и другие очевидцы. Экспертиза показала, что смерть наступила от утопления, но следователь отказался возбуждать дело по статье «Убийство по неосторожности». Родственники умершей считают, что следователь намеренно вводил их в заблуждение и ничего не собирался расследовать. Два месяца говорил, что ожидает результатов экспертизы следов под ногтями, а затем заявил, что забыл её заказать. Мы все в шоке. Опрашивал только тех свидетелей, которые не видели события, а остальные до сих пор говорят, что им никто не звонил, говорит тетя погибшей. Родные также добавили, что сама девочка не полезла бы в воду, так как у нее были «женские дни». Они намерены добиться наказания подростка. Адвокат семьи попытается обжаловать решение сотрудника Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, летом в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка упала с лошади во время купания. Её вытащили из воды еще живой, но она скончалась в больнице, не приходя в сознание. В Нижнем Тагиле скончалась спасенная из воды в поселке Зональном 16-летняя девочка

