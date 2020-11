Названы новые категории граждан имеющие право на досрочную пенсию

В 2021 году право на досрочные пенсии получат россияне, которые работают на особо тяжелых и опасных рабочих местах, сообщают "Новые известия".

Также появились и новые категории, которым положен более ранний выход на пенсию. По словам главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, в следующем году право досрочно выходить на пенсию получат работники машиностроительных, металлургических и химических производств, а также других тяжелых и опасных сферах. Досрочно уйти на отдых смогут работники, которые заняты в особо важных общественных профессиях, а именно педагоги, медики и артисты. Кроме того такое же право имеют родители и опекуны детей-инвалидов и сами инвалиды, многодетные матери и люди, работающие на Крайнем Севере. После повышения пенсионного возраста в России, досрочный выход на пенсию позволен предпенсионерам, которым остается до пенсии два года. Они имеют это право, если страховой стаж работы составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Напомним, ПФР прогнозирует рост пенсий выше прожиточного минимума в 2023 году. ПФР прогнозирует рост пенсий выше прожиточного минимума в 2023 году

