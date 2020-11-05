Названы новые категории граждан имеющие право на досрочную пенсию

По словам главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, в следующем году право досрочно выходить на пенсию получат работники машиностроительных, металлургических и химических производств, а также других тяжелых и опасных сферах. Досрочно уйти на отдых смогут работники, которые заняты в особо важных общественных профессиях, а именно педагоги, медики и артисты.