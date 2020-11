Некоторым знакам зодиака следует устроить разгрузочный день 6 октября

Астрологи рекомендуют сделать для себя разгрузочный день некоторым знакам 6 октября, а другим может помешать лень и недостаток сна.

Овен Не самый лучший день для овнов. С утра вас будут беспокоить забывчивость и рассеянность. Можете забыть ключи от квартиры или документы. Постарайтесь не заниматься важной работой. Обратите внимание на текущие не сложные дела и займитесь задачами, где требуется творческий подход. Займитесь составлением рациона своего питания. Откажитесь от вредных продуктов или внесите разнообразие. Вечер можете провести в веселой компании. Телец Тельцов ожидает трудный день. Многие планы будут нарушены и вам придется подстраиваться под обстоятельства. Не теряйте бодрость духа и относитесь к происходящему с юмором. Позвольте вашим коллегам помочь вам с решением проблем. Сложно будет складываться общение с родственниками. Могут обостриться старые конфликты. Постарайтесь не обострять ситуацию. Вечер лучше провести в компании друзей или второй половинки. Близнецы Хороший день для представителей знака. Хорошо будут складываться дела с подсчетами и финансами. Удачными будут сделки. Вы внимательно относитесь к деньгам и грамотно подходите к тратам. Может повезти и с покупками в личных целях. Пройдитесь по магазинам и приобретите необходимые бытовые предметы. Можете заняться физическими упражнениями или посетить фитнес-зал. Вечер проведите в семейном кругу в компании самых близких родных. Рак Вам следует оценивать ситуацию и не упустить свой шанс. Доверьтесь своей интуиции в решении дел. Не получится идти по легкому пути, придется подбирать благоприятные моменты для решения той или иной задачи. Влияние позитивных тенденций начнет усиливаться с течением дня и находить верное направление будет всё легче. Вечер подойдет для любых видов отдыха. Можете реализовать ваши старые замыслы или посетить необычное мероприятие. Лев Вам придется рассчитывать только на себя. Советы, которые будут даны даже из лучших побуждений, могут не сработать. Сосредоточьтесь исключительно на самостоятельной работе. Не проводите деловых встреч. Лучше возьмитесь за новый долгосрочный проект. Не занимайтесь физическим трудом и не перегружайте ваш организм. В этот день большая вероятность получения травмы. В отношениях с вашей второй половинкой возникнет небольшой спор, который может перерасти в серьезную ссору, если вы это допустите. Дева Неплохой день. Получится разобраться в старых вопросах и выполнить всю текущую работу. Ваша нервная система слишком напряжена, следует задуматься о хорошем отдыхе. Посетите расслабляющие процедуры. Вечером можете посетить сауну или баню в компании родных или близких. В отношениях получится найти компромисс в вопросе, который вас давно беспокоил. Весы Продуктивный день для представителей знака. Вы получите массу новой полезной информации. Не обойдется без споров, но они будут конструктивными и принесут свои плоды. Вам не потребуется много усилий для усвоения нового, а изученный материал обязательно пригодится в будущем. Не следует заниматься покупками. Можете в качестве хобби заняться изучением иностранного языка. Физический труд не рекомендован, лучше займитесь легкими нагрузками, например, длительными прогулками. Скорпион Хороший день для скорпионов. На работе могут возникнуть интересные проекты, которые целиком завладеют вашим вниманием. Постарайтесь выполнять работу самостоятельно и не слушать советов. Интуиция вернее подскажет вам правильное решение. Избегайте подсказок незнакомых людей. После рабочего дня обязательно приведите в порядок личные дела. Сделайте перестановку и разберите вещи. Вечер лучше провести за спокойным занятием. Стрелец Отличный день для стрельцов. Лучше всего будет получаться решение нестандартных задач и моментов, где требуется быстро принять решение. Ваша смекалка будет верно служить вам. Начальство отметит ваши таланты и может выписать премию. Не исключено, что вас выдвинут на продвижение в должности. Займитесь состоянием своего здоровья. Напряженный график может привести к обострению хронических болезней. Вечер проведите за спокойным хобби. Козерог Проведите разгрузочный день. Возьмите отгул на работе и посвятите время себе. Можете проваляться до обеда под одеялом, пройтись по магазинам. Посетите косметические процедуры и парикмахерские. Можете организовать необычную встречу с конкурсами и викторинами. В отношениях со второй половинкой постарайтесь уделить больше внимания вашему партнеру. Водолей День активности и хорошего настроения. Вы будете очень энергичны. Всю работы вы выполните досрочно и приметесь помогать коллегам. Никаких проблем с построением планов не возникнет, ничто не помешает в выполнении поставленных целей. К вам может обратиться родственник с просьбой о помощи, и вы с радостью откликнитесь. Попробуйте открыть для себя новый виды отдыха. Это может быть как активное занятие, так и интересные игры. Вечер проведите в хорошей компании или пригласите на романтическую встречу вашу вторую половинку. Рыбы Не самый лучший день для рыб. Вы будете ощущать сонливость. Если не сможете побороть лень, то не рассчитывайте на хорошие рабочие показатели. Могут возникнуть конфликты и споры в рабочих вопросах. Лучше не беритесь за ответственные проекты и не проводите деловые встречи. Ваше состояние — это следствие постоянного недосыпа и напряженной недели. Попробуйте хорошо отдохнуть. Возможно, хорошим решением станет встряска для организма в виде хорошей физической нагрузки. После этого получится пораньше отойти ко сну.

