Некоторым знакам зодиака следует устроить разгрузочный день 6 октября

Водолей

День активности и хорошего настроения. Вы будете очень энергичны. Всю работы вы выполните досрочно и приметесь помогать коллегам. Никаких проблем с построением планов не возникнет, ничто не помешает в выполнении поставленных целей. К вам может обратиться родственник с просьбой о помощи, и вы с радостью откликнитесь. Попробуйте открыть для себя новый виды отдыха. Это может быть как активное занятие, так и интересные игры. Вечер проведите в хорошей компании или пригласите на романтическую встречу вашу вторую половинку.