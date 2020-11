Продленный дистант и «коварный вирус». Итоги дня в свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 5 ноября.

Патологоанатом из Екатеринбурга Алексей Купрюшин рассказал о том, как влияет коронавирус на внутренние органы человека. По его словам, чаще всего COVID-19 поражает легкие. После смерти они видоизменяются, приобретают темно-вишневый цвет. Этого не встречается при других заболеваниях. Также инфекция может поразить сердце. Вскрытие показывает, что орган дряблый, хотя должен быть довольно плотным. Бывает, что происходит поражение почек или печени. Врач отмечает, что пациенты, которые умирают от необычных изменений, вызванных COVID-19, все равно попадают в статистику. При указании причин болезни, медики пишут, что болезнь вызвана осложнением от коронавируса. Патологоанатом сказал, что часто возникают тромбы в головном мозге. Он отметил, что у пациентов с ожирением и сахарным диабетом возрастает риск смерти. «Коварный вирус»: Уральский патологоанатом рассказал какие органы поражает COVID-19 Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение по продлению дистанционного обучения в школах после каникул. Он сообщил, что с 9 октября на дистант переводятся школьники с шестого по 11 класс. Очно продолжат обучение дети с первого по пятый класс. Он отметил, что это должно помочь задержать распространение коронавируса. Евгений Куйвашев принял решение по поводу дистанта после каникул Свердловским таксистам будет нужно согласование с ГИБДД в случае установки жестких перегородок в машине. Сегодня на пресс-конференции представитель ГИБДД заявил, что такое устройство может быть опасным при ДТП. Он отметил, что установка перегородок из твердых материалов является изменением в конструкции автомобиля, она требует согласования. Разрешение может быть выдано после сертификации и проверки безопасности. Свердловским таксистам потребуется согласовывать установку перегородок с ГИБДД Стало извесно, чью могилу разрыл медведь на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле. Это оказалась могила деда общественника Александра Коченкова. Активист рассказал, что деда похоронили два месяца назад. О случившемся они узнали 1 ноября. Приехавшая на кладбище мать Коченкова, обнаружила разрытую могилу, разбросанные венки, а также куски останков тела. Родственники обратились в полицию и службу ритуальных услуг. 2 ноября усопшего перезахоронили на том же месте. Сейчас медведя планирую застрелить, на кладбище дежурят сотрудники Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Медведь разрыл могилу деда тагильского общественника Александра Коченкова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter