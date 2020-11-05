Продленный дистант и «коварный вирус». Итоги дня в свердловской области

Патологоанатом из Екатеринбурга Алексей Купрюшин рассказал о том, как влияет коронавирус на внутренние органы человека. По его словам, чаще всего COVID-19 поражает легкие. После смерти они видоизменяются, приобретают темно-вишневый цвет. Этого не встречается при других заболеваниях. Также инфекция может поразить сердце. Вскрытие показывает, что орган дряблый, хотя должен быть довольно плотным. Бывает, что происходит поражение почек или печени. Врач отмечает, что пациенты, которые умирают от необычных изменений, вызванных COVID-19, все равно попадают в статистику. При указании причин болезни, медики пишут, что болезнь вызвана осложнением от коронавируса. Патологоанатом сказал, что часто возникают тромбы в головном мозге. Он отметил, что у пациентов с ожирением и сахарным диабетом возрастает риск смерти.