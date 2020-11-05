Родители школьников из Екатеринбурга организовали флэшмоб против дистанта

Родители школьников из Екатеринбурга организовали флэшмоб против дистанта

Сегодня, 10:42ОбществоPhoto: Афиша для детей Екатеринбург в Instagram
В Instagram жители Екатеринбурга организовали флэшмоб против дистанционного обучения школьников.

Родители выкладывают в социальную сеть фото с плакатом «Я против дистанционки» с соответствующим хэштегом.

Инициаторы этой акции — авторы блога «АФИША для детей Екатеринбург», он насчитывает более 11 тысяч подписчиков. Они надеются, что их услышат.

Автор пишет, что губернатор Евгений Куйвашев пока четко не высказался. В его посте в Instagram написано, что мера обсуждается. При этом мнение родителей не учитывают.

Именно родители на дистанте учат детей, доносят материал, разбирают темы. Без родителей некоторые дети в началке не могут зайти в Zoom, открыть сайт или разобраться с внезапно вылетевшим интернетом!отмечает автор.

Она призывает родители принять участие во флэшмобе, для того, чтобы донести до Куйвашева позицию граждан.

Пост собрал более тысячи лайков за несколько часов.

Напомним, 9 ноября у школьников Свердловской области заканчиваются каникулы. Региональный оперштаб решил, что первую неделю дети будут учиться дистанционно.

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