Родители школьников из Екатеринбурга организовали флэшмоб против дистанта

В Instagram жители Екатеринбурга организовали флэшмоб против дистанционного обучения школьников.

Родители выкладывают в социальную сеть фото с плакатом «Я против дистанционки» с соответствующим хэштегом. Инициаторы этой акции — авторы блога «АФИША для детей Екатеринбург», он насчитывает более 11 тысяч подписчиков. Они надеются, что их услышат. Автор пишет, что губернатор Евгений Куйвашев пока четко не высказался. В его посте в Instagram написано, что мера обсуждается. При этом мнение родителей не учитывают. Именно родители на дистанте учат детей, доносят материал, разбирают темы. Без родителей некоторые дети в началке не могут зайти в Zoom, открыть сайт или разобраться с внезапно вылетевшим интернетом!отмечает автор. Она призывает родители принять участие во флэшмобе, для того, чтобы донести до Куйвашева позицию граждан. Пост собрал более тысячи лайков за несколько часов. Напомним, 9 ноября у школьников Свердловской области заканчиваются каникулы. Региональный оперштаб решил, что первую неделю дети будут учиться дистанционно. Свердловских школьников отправят на дистант после каникул

