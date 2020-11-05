Свердловским таксистам потребуется согласовывать установку перегородок с ГИБДД

Однако Панфилов уточнил, что пока с таким вопросом в ГИБДД никто не обращался. Он также напомнил, что за работу без перегородки таксистам может быть назначен штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).