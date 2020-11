Свердловским таксистам потребуется согласовывать установку перегородок с ГИБДД

Таксистам Свердловской области потребуется согласование с ГИБДД, в случае установки жестких перегородок в автомобиле, пишет ТАСС.

Замначальника управления ГИБДД региона Дмитрий Панфилов заявил в ходе пресс-конференции издания, что устройство может быть опасным при ДТП. При любой аварии пассажир может получить травму. У нас бывают ДТП, когда автомобиль целый, а пассажир ударяется о стойку и получает травму, несовместимую с жизнью, говорит замначальника УГИБДД. Отмечается, что установка экранов из твердых материалов является изменением в конструкции автомобиля и требует согласования с органами. Должны быть проведены сертификация и проверка безопасности. Только после этого могут быть выданы соответствующие разрешения. Однако Панфилов уточнил, что пока с таким вопросом в ГИБДД никто не обращался. Он также напомнил, что за работу без перегородки таксистам может быть назначен штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Напомним, омбудсмен Свердловской области Елена Артюх предложила таксистам надевать щиты-маски в качестве альтернативы защитным экранам. Глава Министерства транспорта региона Василий Старков не поддержал данную меру и посчитал её опасной, так как данные средства могут закрывать обзор водителю. Уральский омбудсмен предложила надеть на пассажиров и водителей такси щиты-маски

