Жительница Нижнего Тагила приняла участие в «Битве экстрасенсов» на канале ТНТ. Об этом она рассказала TagilCity.ru.

В соцсетях девушка отмечает, что было страшно. Вы видите этот кадр, где я рыдаю, было очень страшно, безумие какое-то, рассказывает участница. Video: страница участницы во «Вконтакте» Рассказать подробнее о передаче тагильчанка обещала после премьеры. Программа выйдет на канале в субботу, 7 ноября. Напомним, 25 октября сообщалось, что на шоу «Танцы» на ТНТ попала еще одна жительница Екатеринбурга. Еще одна екатеринбурженка прошла на шоу «Танцы» на ТНТ

