TagilCity.ru впервые провело замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

TagilCity.ru впервые провело замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Сегодня, 20:06ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru 5 ноября провела первый замер вредных веществ в Нижнем Тагиле портативным газовым анализатором «Геолан», который изготовили под заказ для общественного контроля за чистотой воздуха в городе.

Замеры проводились у здания офиса по адресу улица Ломоносова, 2А в 8.50 при западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Замер проводился по пяти веществам: диоксид азота, диоксид серы, синильная кислота, сероводород и формальдегид. Превышения предельно допустимой концентрации по ним не обнаружено.

Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно.

Video:TagilCity.ru

Напомним, ФБГУ «Уральское УГМС» не зафиксировало превышения концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила с 19 октября по 2 ноября.

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