TagilCity.ru впервые провело замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Замеры проводились у здания офиса по адресу улица Ломоносова, 2А в 8.50 при западном ветре со скоростью три метра в секунду.
Замер проводился по пяти веществам: диоксид азота, диоксид серы, синильная кислота, сероводород и формальдегид. Превышения предельно допустимой концентрации по ним не обнаружено.
Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно.
Напомним, ФБГУ «Уральское УГМС» не зафиксировало превышения концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила с 19 октября по 2 ноября.