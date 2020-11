TagilCity.ru впервые провело замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru 5 ноября провела первый замер вредных веществ в Нижнем Тагиле портативным газовым анализатором «Геолан», который изготовили под заказ для общественного контроля за чистотой воздуха в городе.

Замеры проводились у здания офиса по адресу улица Ломоносова, 2А в 8.50 при западном ветре со скоростью три метра в секунду. Замер проводился по пяти веществам: диоксид азота, диоксид серы, синильная кислота, сероводород и формальдегид. Превышения предельно допустимой концентрации по ним не обнаружено. Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно. Video: TagilCity.ru Напомним, ФБГУ «Уральское УГМС» не зафиксировало превышения концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила с 19 октября по 2 ноября. УГМС более двух недель не фиксирует превышения концентрации вредных веществ в Тагиле

