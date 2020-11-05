«Трусливое поведение». Экс-директора фонда Антона Шипулина объявили в розыск

«Трусливое поведение». Экс-директора фонда Антона Шипулина объявили в розыск

Сегодня, 21:14ОбществоPhoto: личная страница Антона Шипулина в Instagram
Бывший директор фонда Антона Шипулина Виктория Щёлкова, которую обвинили в мошенничестве, была объявлена в розыск. Об этом на своей личной странице в Instagram рассказал Антон Шипулин.

По его словам, расследование уголовного дела по факту мошенничества, которое началось в его благотворительном фонде, было приостановлено.

Причина в том, что экс-директор фонда Виктория Щёлкова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, скрывается от следствия. Щёлкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей,сообщил Шипулин.

По мнению бывшего спортсмена, поведение Виктории можно назвать трусливым, а также этим поступком она лишь подтверждает свою виновность.

Он надеется, что полиция в ближайшее время найдёт Викторию и начатое расследование продолжится.

Напомним, в августе стало известно, что на бывшего директора Благотворительного фонда Антона Шипулина Викторию Щёлкову возбудили уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. По словам Виктории, она на протяжении длительного времени молчала о давлении и угрозах со стороны руководства фонда.

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