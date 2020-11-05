«Трусливое поведение». Экс-директора фонда Антона Шипулина объявили в розыск

Причина в том, что экс-директор фонда Виктория Щёлкова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, скрывается от следствия. Щёлкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей,сообщил Шипулин.