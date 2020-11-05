«Трусливое поведение». Экс-директора фонда Антона Шипулина объявили в розыск

По его словам, расследование уголовного дела по факту мошенничества, которое началось в его благотворительном фонде, было приостановлено.
Причина в том, что экс-директор фонда Виктория Щёлкова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, скрывается от следствия. Щёлкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей,сообщил Шипулин.
По мнению бывшего спортсмена, поведение Виктории можно назвать трусливым, а также этим поступком она лишь подтверждает свою виновность.
Он надеется, что полиция в ближайшее время найдёт Викторию и начатое расследование продолжится.
Напомним, в августе стало известно, что на бывшего директора Благотворительного фонда Антона Шипулина Викторию Щёлкову возбудили уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. По словам Виктории, она на протяжении длительного времени молчала о давлении и угрозах со стороны руководства фонда.