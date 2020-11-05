В Екатеринбурге будут судить похитителя ювелирных изделий на 1,1 миллиона рублей

По версии следствия, 15 декабря 2018 года обвиняемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и ремонт ювелирных изделий. С 5 по 15 января 2019 года мужчине были переданы изделия из золота и серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями и без них.