В Екатеринбурге будут судить похитителя ювелирных изделий на 1,1 миллиона рублей

В Верх-Исетском районном суде будут рассматривать дело мужчины, который похитил ювелирные изделия и материалы на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношении ювелира 1982 года рождения заведено уголовное по статье «Присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, 15 декабря 2018 года обвиняемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и ремонт ювелирных изделий. С 5 по 15 января 2019 года мужчине были переданы изделия из золота и серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями и без них. Обвиняемый хранил их в ящике рабочего стола в помещении ювелирной мастерской. 18 января 2019 года ювелир забрал имущество, принадлежащие предпринимателю и покинул салон. Он распорядился похищенным по своему усмотрению. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, в Свердловской области из онкодиспансера украли медицинские препараты на 780 тысяч рублей. На Урале из диспансера похитили препараты для лечения рака почти на 800 тысяч рублей

