В Екатеринбурге на месте бывшей нефтебазы планируют построить жилой комплекс

На сайте компании опубликован будущий проект. Там указано, что площадь жилого комплекса составит 93 тысячи квадратных метров. Строительство могут начать уже в следующем году.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что администрация предоставила право на разработку проекта планировки и межевания территории. В адрес Главархитектуры города пока документация по планировке территории в полном объёме не поступала.
Напомним, в Екатеринбурге хотят построить коттеджный поселок рядом с захоронением сибирской язвы.