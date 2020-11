В Екатеринбурге на месте бывшей нефтебазы планируют построить жилой комплекс

Тюменская компания «Страна-Девелопмент» планирует застроить территорию бывшей нефтебазы на Сибирском тракте в Екатеринбурге, сообщает «КП-Екатеринбург».

На сайте компании опубликован будущий проект. Там указано, что площадь жилого комплекса составит 93 тысячи квадратных метров. Строительство могут начать уже в следующем году. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что администрация предоставила право на разработку проекта планировки и межевания территории. В адрес Главархитектуры города пока документация по планировке территории в полном объёме не поступала. Напомним, в Екатеринбурге хотят построить коттеджный поселок рядом с захоронением сибирской язвы. На Урале планируют построить коттеджи рядом с захоронением сибирской язвы

