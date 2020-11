В Екатеринбурге торговому центру грозит закрытие из-за несоблюдения «ковидных» мер

В Екатеринбурге ТЦ «Кит» грозит закрытие из-за рецидива несоблюдения коронавирусных защитных мер, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера в Роспотребнадзоре.

По информации источника, глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил районной администрации при поддержке Роспотребназдзора провести проверку торгового центра "Кит". Поводом стали четыре нарушения несоблюдения масочного режима на территории ТЦ. Но администрация не принимает действий по усилению контроля, несмотря на нарушения. В Роспотребнадзоре подтвердили факт выявленных нарушений и административный материал уже направлен в суд. Представитель ведомства отметила, что никаких других мер в отношении организации пока не предпринималось. Напомним, 26 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на две недели продлил коронавирусные ограничения. Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу еще на две недели

