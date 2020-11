В екатеринбургской больнице скончался 40-летний бывший главный режиссер ТЮЗа Илья Ротенберг. Об этом сообщила драматург Ярослава Пулинович на своей странице во «ВКонтакте».

Она написала, что Ротенберг скончался 4 ноября в 5.30 утра. В сентябре на постановке спектакля у Ротенберга случился приступ, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ротенберг был главным режиссером ТЮЗа с 2015 по 2017 годы. Режиссер ставил спектакли во многих театрах России. На фестивале «Коляда-plays» он получил приз «За лучшую режиссуру». Напомним, 1 ноября в Нижнем Тагиле скончался руководитель Хора ветеранов ДК имени И.В. Окунева Геннадий Минеев. В Нижнем Тагиле скончался руководитель Хора ветеранов ДК Окунева Геннадий Минеев

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter