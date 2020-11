Владельцы ресторанов Екатеринбурга попросили губернатора сделать вход по QR-коду

Рестораты Екатеринбурга написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой сделать вход в бары по QR-коду, пишет E1.

В документе указано, что в связи с ограничительными мерами, которые не позволяют заведениям общественного питания работать с 23.00 до 6.00, ресторанный бизнес терпит убытки, копится задолженность перед заемщиками и работниками. Для некоторых заведений работа в ночные часы является основным источником получения дохода. Введенные ограничения могут повлечь массовое закрытие подобных организаций, что неблагоприятным образом скажется на сотрудниках заведений и экономике региона в целом, пишут предприниматели. Губернатору предлагают перенять опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где по QR-кодам проверяют контактировал ли гражданин с носителем COVID-19. Отмечается, что неудобства у представителей ресторанного бизнеса вызывает и мера по установке защитных перегородок. Рестораторы отмечают, что столики в заведениях и без этого находятся на безопасном расстоянии. Напомним, 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ограничил часы работы заведений общественного питания. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

