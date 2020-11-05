Владельцы ресторанов Екатеринбурга попросили губернатора сделать вход по QR-коду

Губернатору предлагают перенять опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где по QR-кодам проверяют контактировал ли гражданин с носителем COVID-19. Отмечается, что неудобства у представителей ресторанного бизнеса вызывает и мера по установке защитных перегородок. Рестораторы отмечают, что столики в заведениях и без этого находятся на безопасном расстоянии.