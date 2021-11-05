О травле коллегами рассказали непривитые от COVID-19 учителя Екатеринбурга

Непривитые от коронавируса учителя из Екатеринбурга пожаловались на травлю от коллег и руководства. При этом некоторые из них не могут поставить вакцину из-за медотвода.

Коллеги, родители учеников и руководство агрессивно относятся к тем, кто еще не поставил прививку, рассказала Е1 педагог. Некоторых отстраняют от работы, пока они пытаются добиться положенного медотвода. В одной из школ учительницу отстранили от работы без сохранения зарплаты. В связи с этим женщина написала письмо в конституционный суд и прокуратуру. В учебном заведении заявили, что нагрузка будет распределена между другими педагогами. Напомним, медики пожаловались на пациентов, устраивающих истерики и скандалы в поликлиниках Екатеринбурга. В связи с введением QR-кодов многие требуют пожизненные медотводы, так как у них есть антитела. На толпы орущих свердловчан и истерики недовольных жалуются медики Екатеринбурга

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