Переписчиков без QR-кодов отказываются пускать домой жители Екатеринбурга

По словам жильцов, они не собираются пускать в квартиры посторонних людей без документов о состоянии здоровья. Тем более, что в общественные места сейчас пускают лишь с QR-кодами.
Так, в объявлении указано, что зайти могут лишь переписчики с QR-кодом, ПЦР-тестом, а также отрицательными анализами на яйцеглист, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, с 30 октября в торговые центры и рестораны пускают лишь свердловчан, у которых есть QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или медотвод. Введение «чистых зон» вызвало у многих людей отрицательные эмоции.