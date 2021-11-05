Переписчиков без QR-кодов отказываются пускать домой жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга не хотят пускать переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления с требованием QR-кодов появились на подъездах дома на улице Металлургов.

По словам жильцов, они не собираются пускать в квартиры посторонних людей без документов о состоянии здоровья. Тем более, что в общественные места сейчас пускают лишь с QR-кодами. Так, в объявлении указано, что зайти могут лишь переписчики с QR-кодом, ПЦР-тестом, а также отрицательными анализами на яйцеглист, пишет «КП-Екатеринбург». Напомним, с 30 октября в торговые центры и рестораны пускают лишь свердловчан, у которых есть QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или медотвод. Введение «чистых зон» вызвало у многих людей отрицательные эмоции. Креков пригрозил введением локдауна из-за нарушений ТЦ правил по проверке QR-кодов

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