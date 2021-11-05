Продление нерабочих дней и автопробег с флагами. Итоги дня в Свердловской области

Введение всероссийских выходных дней и «чистых зон» в торговых центрах и точках общепита не особо сказалось на снижении заболеваемостью COVID-19. Правительство предлагает продлить нерабочие дни еще на неделю, но власти Свердловской области пока думают. Самые важные новости региона за 5 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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