Продление нерабочих дней и автопробег с флагами. Итоги дня в Свердловской области

Вопрос о продлении нерабочих дней еще на неделю подняли в правительстве России. В Совете Федерации считают, что до 7 ноября во многих регионах страны не удастся снизить заболеваемость коронавирусом. Однако власти Свердловской области заявили, что пока не собираются вводить дополнительные выходные после праздничных дней. Все будет зависеть от объема вакцинации и роста заболеваемости. Стоит отметить, что введение «чистых зон» в регионе не особо повлияло на статистику по COVID-19, сегодня был зафиксирован очередной антирекорд — за сутки выявлено 738 случаев инфицирования.
Между тем, непривитые учителя из Екатеринбурга жалуются на травлю со стороны коллег, родителей и руководство. Несмотря на медотводы, некоторых отстраняют от работы без сохранения заработной платы.
А вот жительница Нижнего Тагила, переболевшая коронавирусом, целую неделю не могла получить QR-код. Инфекцию она перенесла летом, отказавшись от госпитализации и лечась у терапевта в Демидовской больнице. Оказалось, в инфекционной больнице информацию об отказе занесли в ЕГИЗС, не сделав перевод на амбулаторный этап. В итоге, после исправления данных в системе, тагильчанка все-таки смогла получить QR-код, без которого сейчас закрыт доступ во многие общественные места.
С ведением QR-кодов жители Екатеринбурга «восстали» против переписчиков населения, дав своеобразный отпор властям. Они отказываются пускать их без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов, объявления развешаны на подъездах домов. Кроме того, в тексте сказано, что в квартиры пустят лишь тех, кто дополнительно предоставит справки обо всех перенесенных заболеваниях за полгода, включая отрицательные анализы на яйцеглист.
Несмотря на ситуацию с COVID-19 тагильчане сегодня отметили День военной разведки. Утром на Вагонке у школы № 20 собрались десятки автолюбителей, которые украсили машины флагами и проехали автопробегом по улицам, подавая звуковые сигналы.