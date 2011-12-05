Alfa Romeo готовит две новинки

Так, на смену нынешней Alfa Romeo 159 в 2013-2014 годах придет новая модель под названием Giulia. Итальянцы активно намекают, что это будет самая технически совершенная модель марки Alfa Romeo, которая получит не только мощные и одновременно экономичные двигатели, но и идеально настроенную подвеску. Кроме того, должны исчезнуть все проблемы с надежностью, а качество материалов отделки выйдет на некий «новый уровень». Правда, подобное итальянцы говорят уже несколько десятков лет перед презентацией каждой своей модели…

Помимо большой Giulia, под маркой Alfa Romeo скоро начнется выпуск и небольшого купе под индексом 4С – впервые концепт этой модели был представлен в этом году на автосалоне в Женеве. Мало того, в Alfa Romeo хотят делать и открытую версию 4С, которая будет назваться 4С Spider.

P.S. Кстати, Alfa Romeo вновь вернулась в Россию. В Санкт-Петербурге открылся первый официальный дилер этой марки. Это уже третья попытка Alfa Romeo закрепиться на российском рынке, однако есть большие сомнения, что и она окажется удачной. Дело в том, что продвижением Alfa Romeo в России будет заниматься частная компания, которая будет пока продавать всего две модели: маленький хэтчбек MiTo, который стоит как минимум 760 000 руб. за версию с мотором 1,4 л (105 л.с.), а модель с мотором мощностью 135 л.с. и «роботом» обойдется в 990 000 руб. Для сравнения, базовый Mini стоит 730 тыс. руб. Еще сейчас можно купить Alfa Romeo 159 за 1 100 000 руб., что для седана класса «D» тоже немало. При этом есть один нюанс – 159-ю «Альфу» уже не выпускают!