BMW провоцирует слухи о дизельном X6 M

То, что это будет именно дизельная модификация, официально пока не подтверждено. Однако, по некоторой информации, кроссовер получит шестицилиндровый дизельный мотор, снабженный запатентованной недавно технологией тройного турбонаддува. Напомним, основным ее отличием является применение третьей турбины с электроприводом, обеспечивающей повышение количества тяги в нижней части рабочего диапазона двигателя.

По предварительным данным, мощность такого дизеля составит около 380 лошадиных сил, количество крутящего момента может превышать 700 Нм.

Из видеоролика можно сделать вывод, что такая модификация Х6 М получит чуть более агрессивную внешность за счет дополнительных воздухозаборников и модернизированной головной оптики.