Chevrolet представит в России бюджетный седан Cobalt

Седан Chevrolet Cobalt был представлен в июне 2011 года на автосалоне в Буэнос-Айресе. Он построен на платформе B-класса и оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,4 семейства EconoFlex, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом». Агрегат может ездить как на этаноле или бензине, так и на смеси этих видов топлива в любой пропорции.