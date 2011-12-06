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Chevrolet представит в России бюджетный седан Cobalt
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Chevrolet представит в России бюджетный седан Cobalt

6 декабря 2011, 05:26ОбществоРОман БОТов
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