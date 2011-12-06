Chevrolet представит в России бюджетный седан Cobalt
6 декабря 2011, 05:26ОбществоРОман БОТов
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Компания Chevrolet планирует представить в России бюджетный седан Cobalt, разработанный для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Премьера автомобиля состоится на Московском автосалоне в августе-сентябре 2012 года. Об этом газете «Клаксон» рассказал управляющий директор «Шевроле» в России Александр Мойнов.
Седан Chevrolet Cobalt был представлен в июне 2011 года на автосалоне в Буэнос-Айресе. Он построен на платформе B-класса и оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,4 семейства EconoFlex, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом». Агрегат может ездить как на этаноле или бензине, так и на смеси этих видов топлива в любой пропорции.
Сборка автомобиля Cobalt для российского рынка будет налажена в Узбекистане на заводе GM Uzbekistan в 2013 году.
Помимо премьеры «Кобальта», на Московском автосалоне планируется представить еще одну модель, название которой не разглашается. Кроме того, в следующем году «Шевроле» планирует начать продажи нового седана и хэтчбека Aveo, купе Camaro и седана Malibu.
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