General Motors представит в Детройте сразу четыре премьеры

В Cadillac рассчитывают, что с выпуском нового седана им удастся переманить на свою сторону часть покупателей BMW 3 серии и Lexus IS. В руководстве марки понимают, что в том сегменте, на который претендует ATS, доминируют немецкие производители, поэтому снабдили новинку рядом конкурентных преимуществ, заявила в пятницу старший вице-президент GM Мэри Барра.

Судя по единственному имеющемуся в наличии тизеру, ATS будет выполнен в стилистике представленного недавно флагмана XTS. Ожидается, что на американском рынке он будет оснащаться двумя двигателями – четырехцилиндровым турбомотором мощностью 270 л.с. и традиционным V6, развивающим около 330 л.с. Не исключено, что позже Cadillac выпустит на рынок версию в кузове купе, а также заряженную модификацию с литерой V. От разработки кабриолета на этой платформе в GM отказались под предлогом, что объемы продаж такой модели не покроют расходов на ее разработку.