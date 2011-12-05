Губернатор Александр Мишарин отправится на лечение в Германию

По данным агентства, сам Александ Мишарин с этим решением не согласен. По словам супруги губернатора, Инны Мишариной, если продолжать лечение в Екатеринбурге или Москве, его палата губернатора из лечебной быстро превратится в рабочий кабинет, и реабилитационный режим будет нарушен.