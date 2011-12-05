Губернатор Александр Мишарин отправится на лечение в Германию
5 декабря 2011, 18:17ОбществоВалерия Лошкарева
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Семья Александра Мишарина приняла решение о его дальнейшем лечении и восстановлении в одной из травматологических клиник в Германии, передает ДжастМедиа.
По данным агентства, сам Александ Мишарин с этим решением не согласен. По словам супруги губернатора, Инны Мишариной, если продолжать лечение в Екатеринбурге или Москве, его палата губернатора из лечебной быстро превратится в рабочий кабинет, и реабилитационный режим будет нарушен.
Как сообщил заведующий реанимационным отделением ОКБ №1 Александр Левит, этап интенсивного лечения губернатора Свердловской области можно считать законченным — приняты все необходимые меры по стабилизации состояния здоровья. По данным на 5 декабря, осложнений, которые бы угрожали жизни главы региона, не диагностируется, имеется положительная динамика.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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