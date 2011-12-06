Haima показала в Китае новинки
Китайская атвомобильная компания Haima Automobile Group приняла участие в 9-ой международной автомобильной выставке в Китае (Гуанчжоу) с 21 по 28 ноября, представив публике ряд новинок.
В этом году на выставке больше всего внимания привлекла новая Haima 3, которая выиграла ежегодный чемпионат 2011 года CTCC (China Touring Car Championship) и поставила новый рекорд. Впервые автомобиль китайского производства получил чемпионский титул.
На шоу Haima выставляла 9 автомобилей: Haima 2, Haima 7, новую Haima 3, гоночную модель Haima 3, Freema и электромобиль Freema.
Haima 2 - небольшой городской автомобиль с небольшим расходом топлива.
Преимуществом кроссовера Haima 7 среди автомобилей своего сегмента являются лёгкость, динамичность и комфортабельность.
Благодоря системам I-watch и I-care новая Haima 3 обеспечивает более высокий уровень безопасности и повышенный комфорт.
MPV Freema доступен в пятиместной и семиместной комплектациях. На его базе создан электромобиль, обеспечивающий нулевой уровень загрязнения окружающей среды.
В Россию новые Haima 3, Haima 2 и Haima 7 приедут в 2012 году.