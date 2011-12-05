Классификация деталей

Однако с самого начала появления иностранных машин на улицах российских городов остро встал вопрос относительно покупки деталей для иномарок. Зачастую повредившуюся часть кузова или агрегатного узла машины найти становится просто невозможно. К счастью, в последнее время активно в решении этой проблемы помогает Интернет, а также огромное количество коммерческих структур, которые специализируются именно на этом профиле.

Естественно, каждому владельцу иностранного автомобиля хочется производить ремонт максимально качественно и по самой низкой стоимости. Но такой подход зачастую может быть не оправдан. Для получения более ясной картины происходящего, не лишним будет обратиться к классификации автомобильных деталей.

Прежде всего в магазине запчастей для иномарок автолюбителю предлагаются приобрести так называемые оригинальные детали. В их качестве эксплуатационных характеристиках и совместимости с остальными механизмами автомобиля сомневаться не приходится, ведь они изготовлены на тех же самых заводах, что и сама машина. Но в их использовании есть один существенный минус – высокая цена. Безусловно, есть определённая категория деталей, на которых ни в коем случае нельзя экономить, но нередко случается и так, что поломка не столь значительна, и вполне можно позволить себе купить «неоригинальную» запасную часть, которая в подавляющем большинстве случаев не столь высокого качества, но и ценник в магазине не заставит автолюбителя испугаться.

Такая «неоригинальная» продукция изготавливается для всех марок машин, в том числе легко можно найти и запчасти MAN TGA по ценам ниже, чем у завода-изготовителя. Суть здесь заключается в том, что детали изготавливаются в странах третьего мира по лицензии производителя, что означает более низкую стоимость и, соответственно, более низкое качество. Прежде чем приобретать такую запчасть, лучше всего проконсультироваться со специалистом, который точно сможет дать ответ будет ли в данном случае уместна экономия.