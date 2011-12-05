Клиенты Банка24.ру стали в полтора раза чаще пополнять свои счета в магазинах и через терминалы

Растут и объемы платежей, совершаемых через платежную систему «Рапида» — только за ноябрь они увеличились на 40% и превысили 12 миллионов рублей. Причем количество совершаемых операций за тот же период превысило 1000 — это на 62% больше, чем в предыдущем месяце.

Кроме того, благодаря сотрудничеству Банка24.ру и платежной системы «Рапида», клиенты Банка могут пополнять счета во многих торговых точках, в том числе, сети салонов сотовой связи «Евросеть», «Связной», «Альт Телеком», салонах компании МТС, а также магазинах электроники и бытовой техники «Эльдорадо», «Техносила» и «Домо».