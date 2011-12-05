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Клиенты Банка24.ру стали в полтора раза чаще пополнять свои счета в магазинах и через терминалы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клиенты Банка24.ру стали в полтора раза чаще пополнять свои счета в магазинах и через терминалы

5 декабря 2011, 14:54ОбществоВалерия Лошкарева
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