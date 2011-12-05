Клиенты Банка24.ру стали в полтора раза чаще пополнять свои счета в магазинах и через терминалы
Все больше клиентов Банка24.ру пользуются возможностью пополнить свой счет везде, где есть платежный терминал. Например, объем платежей, совершенных через терминалы сети «Элекснет» за последний месяц вырос сразу в полтора раза.
Растут и объемы платежей, совершаемых через платежную систему «Рапида» — только за ноябрь они увеличились на 40% и превысили 12 миллионов рублей. Причем количество совершаемых операций за тот же период превысило 1000 — это на 62% больше, чем в предыдущем месяце.
Кроме того, благодаря сотрудничеству Банка24.ру и платежной системы «Рапида», клиенты Банка могут пополнять счета во многих торговых точках, в том числе, сети салонов сотовой связи «Евросеть», «Связной», «Альт Телеком», салонах компании МТС, а также магазинах электроники и бытовой техники «Эльдорадо», «Техносила» и «Домо».
Напомним, что пополнить свой счет и погасить кредит, клиенты Банка24.ру могут в любой точке России через сети: «Спринтнет», «Quickpay», «Pinpay express», «Telepay», «RosExpress», «Сиборн. Иркутск», «Система город. Челябинск», «Рапида», «Qiwi», а также через «Единый расчетный центр».