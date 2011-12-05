Компания Peugeot рассказала о бензиновых моторах для 208-го

По сравнению с ними, двигатели будут потреблять на 1,5 литра бензина на сто километров пробега меньше, при «сохранении оптимального удовольствия от вождения». Уровень выбросов углекислого газа у младшей «трешки» составляет 99 граммов на километр, а у старшего агрегата — 104 грамма на километр.

Проект по созданию нового семейства трехцилиндровых двигателей был запущен в 2008 году. В общей сложности в него было вложено 717 миллионов евро, из которых 460 миллионов было потрачено на исследования и разработку и еще 257 миллионов — на модернизацию завода в Тремери (Мозель, Франция). Всего в работе над моторами было задействовано 1200 инженеров, а в ходе разработки получено 52 патента. Предприятие в Тремери способно выпускать до 640 тысяч агрегатов в год.

Хэтчбек Peugeot 208 нового поколения рассекретили в начале ноября этого года. Помимо двух бензиновых моторов, автомобиль на европейском рынке также можно будет заказать с одним из пяти дизелей. Впоследствии у модели также появятся две «заряженные» модификации с 1,6-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 156 и 207 лошадиных сил.