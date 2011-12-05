Минрегион утвердило новую форму платежек жку. Когда они будут введены в Нижнем Тагиле, Управление ЖКХ пока не уточняет (фото)

Главное нововведение, которое присутствует в новой форме квитанций: теперь каждый платеж будет делиться на индивидуальную и общедомовую части. Раньше такого подразделения не было. Предполагается, что информация об общедомовых расходах будет браться с установленных далеко не во всех домах общедомовых счетчиков.

Помимо этого, новая платежка будет включать в себя информацию с нормативами потребления каждого из ресурсов. Таким образом,у пользователя вся нужная и полезная справочная информация будет под рукой,и он сможет без труда проверить правильность начисления платежа. По мнению экспертов, квитанции станут более понятными, информативными и прозрачными.

Кроме того, новая форма платежки предусматривает возможность оплаты услуг ЖКХ в рассрочку, что очень актуально для должников. И если стоимость услуги будет пересчитана, что часто делается управляющими компаниями с нарушениями, сотрудники компаний должны будут заполнить графу «основания перерасчетов».