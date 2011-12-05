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Минрегион утвердило новую форму платежек жку. Когда они будут введены в Нижнем Тагиле, Управление ЖКХ пока не уточняет (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минрегион утвердило новую форму платежек жку. Когда они будут введены в Нижнем Тагиле, Управление ЖКХ пока не уточняет (фото)

5 декабря 2011, 11:59ОбществоВалерия Лошкарева
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