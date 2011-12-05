Новый X132 Hellcat от Confederate Motors в следующем году подорожает
Компания Confederate Motors представила фото первых четырех двигателей, которыми оснастят новые мотоциклы X132 Hellcat. Рабочий объем движка - 2163 куб.см, коробка скоростей - пятискоростная. Крутящий момент этого монстра - 203,4 Нм!
Отметим, что подвеска у байка полностью настраиваемая, и передняя, и задняя, колеса - карбоновые, переднее: 3.5” x 17”, заднее: 6” x 17”. Кроме того, байк Confederate X132 Hellcat оснащен диодным освещением. Вес байка - 226,8 кг.
Как показывает практика, каждая из моделей от Confederate Motors по сути - произведение искусства, обладает уникальной непередаваемой харизмой, стилем и внушительной стоимостью.
Вот и цена вопроса, если говорить о новой модели х132, составляет 45 000 долларов. И, хотя прайс совсем не детский, в новом году компания-производитель планирует поднять стоимость мотоцикла для нерасторопных покупателей еще на четыре с половиной тысячи, до 49 500 долларов.
Компания Confederate Motorcycle Company была основана в 1991 году в городе Батон-Руж, штат Луизиана, США. Основатель компании - Мэтт Чемберс (Matt Chambers), характеризует деятельность фирмы как создание мотоциклов в стиле американского бунтарского духа. Все байки Confederate носят подчеркнуто индивидуалистский характер.