Новый X132 Hellcat от Confederate Motors в следующем году подорожает

Отметим, что подвеска у байка полностью настраиваемая, и передняя, и задняя, колеса - карбоновые, переднее: 3.5” x 17”, заднее: 6” x 17”. Кроме того, байк Confederate X132 Hellcat оснащен диодным освещением. Вес байка - 226,8 кг.

Как показывает практика, каждая из моделей от Confederate Motors по сути - произведение искусства, обладает уникальной непередаваемой харизмой, стилем и внушительной стоимостью.

Вот и цена вопроса, если говорить о новой модели х132, составляет 45 000 долларов. И, хотя прайс совсем не детский, в новом году компания-производитель планирует поднять стоимость мотоцикла для нерасторопных покупателей еще на четыре с половиной тысячи, до 49 500 долларов.