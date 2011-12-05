Организация свадебного кортежа. Как взять в прокат несколько авто?

А если свадьба рассчитана на 20-30 гостей или больше, то, как быть в этом случаем, и поможет ли Вам прокат авто? Екатеринбург – город с большим количеством компаний, у которых есть подобная услуга. Но не факт, что во всех можно заказать микроавтобус или же обычный автобус. Но стоит поискать таковой. Не многим молодоженам по карману кортеж из автомобилей бизнес класса, и даже эконом класса, так что не страшно, если в аккуратном микроавтобусе будет ездить основная часть Ваших гостей. Когда автопрокат в Екатеринбурге предоставит Вашим гостям микроавтобус, то они останутся довольны, и им не нужно будет приезжать на своих авто. Известны всем недостатки таких торжеств, где гости сами же являются водителями остальных приглашенных – это запрет на спиртное. Свадьба – одно из видов торжеств, где прокат автомобилей без водителя не уместен. И подумайте об эстетической стороне заказа автомобилей. Они должны быть равноценны, чтобы не получилось так, что гости со стороны невесты едут в микроавтобусе, а со стороны жениха - в кортеже из автомобилей бизнес класса. В этом случае должно быть полное равноправие. Это убережет Ваши будущие отношения от разбирательств и обид на все годы.