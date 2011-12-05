Организация свадебного кортежа. Как взять в прокат несколько авто?
Мода меняется ежедневно. Черная «Волга» - недавняя мечта невест 80-90-х годов сменилась на «Чайку», и также быстро это первенство перешло к лимузину, которое более десяти лет не уступает никому своего места.
Да, наверное, и не изобрели еще такой удобной машины, как эта. В нашей стране она стала очень популярной. Ее особый шик и простор оказался по душе русскому народу.
Компания «Прокат автомобилей» предлагает украсить свадебный кортеж гирляндами из цветов и атласных лент. Цветы могут быть искусственными или живыми. Естественно и цена за прокат автомобилей, украшенных гирляндами цветов, будет резко отличаться от проката обычных авто. Но благодаря этим нарядным украшениям, поднимается настроение не только у жениха с невестой, но и у приглашенных на торжество гостей. Конечно же, главная машина – лимузин для молодоженов должен быть украшен с особым шиком.
А если свадьба рассчитана на 20-30 гостей или больше, то, как быть в этом случаем, и поможет ли Вам прокат авто? Екатеринбург – город с большим количеством компаний, у которых есть подобная услуга. Но не факт, что во всех можно заказать микроавтобус или же обычный автобус. Но стоит поискать таковой. Не многим молодоженам по карману кортеж из автомобилей бизнес класса, и даже эконом класса, так что не страшно, если в аккуратном микроавтобусе будет ездить основная часть Ваших гостей. Когда автопрокат в Екатеринбурге предоставит Вашим гостям микроавтобус, то они останутся довольны, и им не нужно будет приезжать на своих авто. Известны всем недостатки таких торжеств, где гости сами же являются водителями остальных приглашенных – это запрет на спиртное. Свадьба – одно из видов торжеств, где прокат автомобилей без водителя не уместен. И подумайте об эстетической стороне заказа автомобилей. Они должны быть равноценны, чтобы не получилось так, что гости со стороны невесты едут в микроавтобусе, а со стороны жениха - в кортеже из автомобилей бизнес класса. В этом случае должно быть полное равноправие. Это убережет Ваши будущие отношения от разбирательств и обид на все годы.
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