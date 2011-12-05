Себастьен Ожье стал «чемпионом чемпионов»

В финале дебютант «Гонки чемпионов» противостоял восьмикратному триумфатору «24 часов Ле-Мана» Тому Кристенсену. В итоге Себастьен опередил датчанина со счетом 2:0 и стал «чемпионом чемпионов».

Для Кристенсена этот финал стал вторым в карьере. На пути ко второму месту гонщик Audi справился с чемпионами мира Формулы-1 Дженсоном Баттоном и Михаэлем Шумахером. Виталий Петров не смог выиграть ни одного заезда и занял последнее место в своей группе. Россиянина последовательно опередили Том Кристенсен, Себастьян Феттель и Роман Гросжан.

В командном зачете пятую победу подряд праздновала сборная Германии. Дуэт Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера не знает поражений в «Кубке наций» с 2007 года. В полуфинале минувшей «Гонки чемпионов» немцы в трех заездах обогнали команду из Великобритании, в составе которой выступали Дженсон Баттон и Энди Приоль. В финальном заезде соперниками сборной Германии были представители Скандинавии Том Кристенсен и Юхо Ханнинен – официально дуэт датчанина и финна носил название Team Nordic.