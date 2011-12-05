Себастьен Ожье стал «чемпионом чемпионов»
Раллист Себастьен Ожье выиграл «Гонку чемпионов» в индивидуальном зачете. Пилот WRC стал третьим французом после Дидье Ориоля и Себастьена Леба, одержавшим победу в этом соревновании. В четвертьфинальном заезде Ожье одолел кузовного пилота Энди Приоля, а в полуфинале справился с действующим чемпионом DTM Мартином Томчиком.
В финале дебютант «Гонки чемпионов» противостоял восьмикратному триумфатору «24 часов Ле-Мана» Тому Кристенсену. В итоге Себастьен опередил датчанина со счетом 2:0 и стал «чемпионом чемпионов».
Для Кристенсена этот финал стал вторым в карьере. На пути ко второму месту гонщик Audi справился с чемпионами мира Формулы-1 Дженсоном Баттоном и Михаэлем Шумахером. Виталий Петров не смог выиграть ни одного заезда и занял последнее место в своей группе. Россиянина последовательно опередили Том Кристенсен, Себастьян Феттель и Роман Гросжан.
В командном зачете пятую победу подряд праздновала сборная Германии. Дуэт Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера не знает поражений в «Кубке наций» с 2007 года. В полуфинале минувшей «Гонки чемпионов» немцы в трех заездах обогнали команду из Великобритании, в составе которой выступали Дженсон Баттон и Энди Приоль. В финальном заезде соперниками сборной Германии были представители Скандинавии Том Кристенсен и Юхо Ханнинен – официально дуэт датчанина и финна носил название Team Nordic.
Славняская сборная, которую представляли пилот Формулы-1 Виталий Петров и гонщик раллийной серии IRC Ян Копецки, не смогла выйти из своей группы, заняв в ней третье место. Тем не менее, в одном из заездов Петров отметился победой над семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.