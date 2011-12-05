Тагильчане, участвующие в программе софинансирования пенсии, могут остаться без помощи государства

Согласно государственной программе софинансирования пенсии граждан, россиянам, перечислившим дополнительно помимо обязательных взносов от двух до двенадцати тысяч рублей в год, государство удвоит эту сумму.

Так вот, некоторые жители области перевели на эти цели сумму, меньшую, чем 2000 рублей. Таким образом, пенсионный фонд предупреждает этих граждан, чтобы они до конца года успели перевести деньги, чтобы их перевод в течение года был не менее двух тысяч рублей.