Toyota GT 86 получит более быструю модификацию
В Toyota не намерены отказываться от выпуска заряженной модификации своего последнего купе GT 86. Более того, прототипы, в строительстве которых участвовало подразделение Toyota Racing Development, уже отправлены на испытания. Насколько версия купе от TRD будет мощнее, пока не сообщается.
Более быстрая модификация Toyota GT 86 будет снабжена механическим нагнетателем. По словам главного инженера Тацуо Тада, которого цитирует портал Autocar, применение такой технологии технически проще, чем увеличение объема двигателя, и позволяет получить более внушительную отдачу, чем использование турбонаддува, ввиду отсутствия турболага.
Кроме того, в Toyota отмечают, что установка на автомобиль полного привода, турбин и более широких колес делает его более скучным, а одна из продекларированных целей проекта – построить доступное, но при этом эмоциональное купе, полноценного наследника легендарного хачироку.
Насколько возрастет мощность двухлитрового Boxer, не сообщается, однако в Toyota говорят, что шасси без проблем выдержит 250 лошадиных сил. Сообщается также, что заряженное купе GT 86 получит и модифицированную подвеску. Кроме того, нельзя исключать, что тюнинг-кит, состоящий из механического нагнетателя и сопутствующих аксессуаров, подразделение TRD выпустит и на рынок дополнительного оборудования.