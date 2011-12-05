Toyota GT 86 получит более быструю модификацию

Более быстрая модификация Toyota GT 86 будет снабжена механическим нагнетателем. По словам главного инженера Тацуо Тада, которого цитирует портал Autocar, применение такой технологии технически проще, чем увеличение объема двигателя, и позволяет получить более внушительную отдачу, чем использование турбонаддува, ввиду отсутствия турболага.

Кроме того, в Toyota отмечают, что установка на автомобиль полного привода, турбин и более широких колес делает его более скучным, а одна из продекларированных целей проекта – построить доступное, но при этом эмоциональное купе, полноценного наследника легендарного хачироку.