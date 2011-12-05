В Алтае торгуют воздухом
5 декабря 2011, 09:39ОбществоВалерия Лошкарева
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На прилавках некоторых сувенирных магазинов в Алтайском крае появились необычные консервные банки, в которых, по заверениям производителя, находится «воздух с гор Республики Алтай».
Воздух, «собранный» сразу на нескольких достопримечательных территориях Республики Алтай, даже имеет срок годности - 98 лет, сообщил во вторник агентству «Интерфакс-Сибирь» торговый представитель компании-производителя.
По его словам, «консервы» состоят на 35% из воздуха с горы Белуха, на 20% - из воздуха Телецкого озера, на 15% - из воздуха реки Катунь и Мультинских озер. Также в составе присутствует 8% воздуха водопада Корбу и 7% - Тавдинских пещер.
Одна банка такого сувенирного воздуха стоит порядка 200 рублей.
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