В Алтае торгуют воздухом

Воздух, «собранный» сразу на нескольких достопримечательных территориях Республики Алтай, даже имеет срок годности - 98 лет, сообщил во вторник агентству «Интерфакс-Сибирь» торговый представитель компании-производителя.

По его словам, «консервы» состоят на 35% из воздуха с горы Белуха, на 20% - из воздуха Телецкого озера, на 15% - из воздуха реки Катунь и Мультинских озер. Также в составе присутствует 8% воздуха водопада Корбу и 7% - Тавдинских пещер.