В коллекции нижнетагильского музея искусств – новые жемчужины
5 декабря 2011, 18:35ОбществоВалерия Лошкарева
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Там открывается выставка новых поступлений живописи. Это 40 произведений русского живописного искусства второй половины XX - начала XXI вв.
Картины подарены музею художниками Москвы и Санкт-Петербурга, а также переданы в коллекцию музея из фондов Министерства культуры России. Тагильчане увидят работы Элия Белютина, Альберта Папикяна, Вячеслава Загонека, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.
Экспозиция уникальна благодаря разнообразию тем, жанров и образов, уверены в музее искусств. Выставка будет открыта до 1 февраля 2012 г. по адресу ул. Уральская, 7.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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