В коллекции нижнетагильского музея искусств – новые жемчужины

Картины подарены музею художниками Москвы и Санкт-Петербурга, а также переданы в коллекцию музея из фондов Министерства культуры России. Тагильчане увидят работы Элия Белютина, Альберта Папикяна, Вячеслава Загонека, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

Экспозиция уникальна благодаря разнообразию тем, жанров и образов, уверены в музее искусств. Выставка будет открыта до 1 февраля 2012 г. по адресу ул. Уральская, 7.