В колонии-поселении №48 Нижнего Тагила строят снежный городок

Осужденные с энтузиазмом отнеслись к данному конкурсу. По словам пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, в первую очередь осужденные общежитий №1 и №3 изваяли два главных персонажа снежного городка - Деда Мороза и Снегурочку. Итоги конкурса снежных фигур будут подведены после Нового года.