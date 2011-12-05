В колонии-поселении №48 Нижнего Тагила строят снежный городок
5 декабря 2011, 10:41Общество
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В связи с наступающими новогодними праздниками в нижнетагильской КП №48 ГУФСИН России по Свердловской области был объявлен конкурс на лучшую снежную фигуру.
Конкурсы подобного рода традиционно призваны проводить эстетическое воспитание заключенных.
Осужденные с энтузиазмом отнеслись к данному конкурсу. По словам пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, в первую очередь осужденные общежитий №1 и №3 изваяли два главных персонажа снежного городка - Деда Мороза и Снегурочку. Итоги конкурса снежных фигур будут подведены после Нового года.
Сейчас началось строительство корта для катания на коньках, горки и площадки для установки новогодней елки.
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